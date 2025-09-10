Россияне смогут увидеть редкое космическое явление

В ночь на 13 сентября произойдет покрытие Плеяд Луной. По словам астрономов, спутник закроет собой часть ярчайших звезд.

В ночь с 12 на 13 сентября россияне во многих регионах страны смогут насладиться редким космическим шоу – Луна пройдет прямо по звездному скоплению Плеяд, частично скрыв его от глаз наблюдателей. Этот туманный "маленький ковш" – один из самых заметных объектов глубокого космоса, который обычно прекрасно виден без телескопа. Но в эту ночь часть его ярких звезд исчезнет за лунным диском.

Как рассказал заведующий астрономической обсерваторией в парке Горького Николай Демин, Плеяды, или M45 "Семь сестер", представляют собой рассеянное скопление из более чем 3000 звезд, родившихся из одного облака газа и пыли.

Зона, где можно будет увидеть это явление, охватывает территории между 20° и 90° восточной долготы и от 20° до 60° северной широты. В нее попадает вся европейская часть России – от Санкт-Петербурга до южных регионов, а также страны Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока.

По словам экспертов, лучшее время для наблюдения – с 23:30 до 01:30 по московскому времени. Главное – выбрать место с открытым видом на восток и юго-восток, чтобы насладиться зрелищем. За пределами указанных регионов Луна пройдет всего в одном градусе от Плеяд. Об этом пишет издание RostovGazeta.