Раскрыты утаенные характеристики новых iPhone

Apple традиционно не раскрывает характеристики оперативной памяти своих смартфонов, однако соответствующая информация была обнаружена в последней версии инструмента для разработчиков Xcode 26. Об этом сообщает MacRumors.

© Apple

Так, базовый iPhone 17 оснащается 8 ГБ оперативной памяти — столько же было в прошлогодних моделях. При этом модели iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили уже 12 ГБ. Эти сведения подтверждают ранние утечки.

По сравнению с серией iPhone 16, объем оперативной памяти вырос во всех моделях, за исключением базовой версии, где показатель остался неизменным. В iPhone 15 использовалась оперативная память объемом 6 ГБ, тогда как в Pro-версиях было уже 8 ГБ.

Новые iPhone 17 поступят в продажу 19 сентября. Устройства получили чипы Apple A19 и A19 Pro, дисплеи с частотой 120 Гц, камеры с разрешением 48 мегапикселей и селфи-камеру на 18 Мп с квадратным сенсором. Новинки также получили увеличенные аккумуляторы, например, в iPhone 17 Pro Max объем батареи составил 5088 мАч.