Как животные адаптируются к человеческому шуму?

Ландшафт звуков природы определяется стабильными ритмами, но человеческие шумы, как правило, куда менее ритмичны. В местах, где мы сосуществуем с дикими животными, на их «ландшафт» наслаиваются звуки машин, стройки, человеческой речи и электроники. Журнал Smithsonian рассказал, как разные животные адаптируются к шуму со стороны людей.

Птицы подражают шумам, чтобы впечатлить партнеров

Пересмешники — одни из лучших имитаторов в царстве животных; взрослые самцы этой птицы выучивают до 200 звуков за свою жизнь. В их список входят как трели других птиц, так и шумы, сгенерированные человеком: от автомобильных сигнализаций до рингтонов.

Черные дрозды тоже подстраивают репертуар под окружение. Например, в немецких и китайских городах они имитируют сигнализации электрических скутеров. Орнитологи выяснили, что частота и ритм этого звука совпадают с характеристиками естественных трелей дроздов, благодаря чему они легко могут интегрировать его немного упрощенную версию в свой репертуар. По мнению немецких специалистов, из-за того, что птицам нравится звук сигнализации, самцы черного дрозда используют его для поисков партнера.

А большие желтохохлые какаду в Австралии подражают сигнализациям, отбойным молоткам, звукам машин и уведомлениям на смартфонах. Некоторые даже имитировали школьные звонки, что приводило учеников в замешательство. Также в Австралии обитают птицы-лиры, которым по силу повторить звук бензопилы и затвора фотоаппарата.

Лягушки, птицы и летучие мыши меняют свои зовы, чтобы их слышали

Иногда шум человеческой жизни делает будни животных сложнее, и им приходится менять свои звуки, чтобы размножаться. Например, самцы лягушки вида бурая литория в Австралии используют звуки для привлечения партнеров и защиты территории от соперников, и в районах, где много шума от дорожного трафика, они издают звуки повышенной частоты. Многие птицы прибегают к аналогичному трюку.

Хотя многие животные могут приспосабливаться к шуму, их адаптации не способны решить проблему на корню — они лишь частично смягчают проблему. Некоторым видам, помимо всего прочего, приходится менять расписание жизни. Так, вероятнее всего, из-за шума соловьи по будням поют громче, чем по выходным. А птицы, живущие у аэропорта в Германии, начинают свой утренний хор раньше, до начала движения самолетов.

Подводные млекопитающие и рыбы становятся громче — или спасаются бегством

Активный рост морского трафика за последние 50 лет привел к тому, что низкочастотные шумы вдоль транспортных маршрутов к 2010-му стали в 32 раза громче, чем раньше. И эта какофония человеческих звуков, от кораблей до нефтедобывающих вышек и сонаров, иногда заглушает песни животных. Дельфины, рыбы и киты общаются друг с другом с помощью звуков, и информация, которой они обмениваются, очень важна для выживания.

Некоторые виды адаптируются, подстраивая свои звуки под шумы. Например, белуги меняют частоту вокализаций, а косатки «кричат» громче. Но рыбам и крабам тяжелее как слышать, так и общаться, что затрудняет поимку добычи или побег от хищников.

Иногда животные меняют образ жизни, чтобы избегать людей

Наконец, человеческий шум часто пробуждает в животных страх. Суматранские слоны боятся звуков топоров, транспорта и бензопил; олени, медведи и лоси в штате Вайоминг, которым проигрывали звуки человеческой активности с помощью динамиков, в три-четыре раза более склонны к побегу. И даже спустя недели после того, как опыт завершился, животные избегали определенных районов леса.

Человек является самым страшным хищником по всей планете. Барсуки в Великобритании боятся звуков человека больше, чем медведей или волков, а в США олени чаще сбегают от людей, чем от койотов, пум или волков. Даже в южноафриканской саванне людские шумы вызывают больше паники, чем рык льва.

Проблема в том, что этот страх человеческого присутствия может поставить обычно жизнь животного на паузу. Если некоторые виды думают, что хищник по-прежнему рядом, они меньше питаются и рожают гораздо меньше потомства. Определенные животные готовы далеко зайти в попытке избежать людей, зачастую во вред собственному выживанию и размножению.