Если вам не хватило одного дуновения на одуванчик, чтобы с него слетели все пушинки — не спешите винить свои слабые легкие. Ученые выяснили, что в зависимости от направления ветра усилие, необходимое для отрыва семени, может отличаться более чем в 100 раз.

Вы наверняка замечали, что одуванчик под порывами ветра «лысеет» неравномерно — первыми улетают парашютики (по-научному — паппусы), обращенные к потоку воздуха, тогда как с другой стороны они удерживаются дольше. Биологи и физики объединились для поиска причин этой вроде бы очевидной особенности.

Они провели эксперимент, с результатами которого можно ознакомиться в Journal of the Royal Society Interface: прикрепили к отдельным пушистым головкам одуванчиков тонкие проволочки, подключили их к датчику силы, и тянули под разными углами, имитируя ветер.

Исследователи обнаружили, что семена, обращенные к ветру, обычно изгибаются вверх, тогда как семена на защищенной стороне, наоборот, изгибаются вниз. Это различие имеет значение. Когда семя тянут вниз, требуется как минимум в пять раз больше усилий (или, в пересчете на ветер, вдвое большая его скорость), чтобы высвободить его, по сравнению с семенем, которое сдувает вверх. Выдернуть семя прямо из его гнезда еще труднее — для этого нужно в 30 раз большее усилие.

Причина кроется в креплении паппусов. Каждый из них вставлен в верхушку стебля в смещенную от центра подковообразную бороздку. Когда ветер поднимает семя вверх, его ножка изгибается так, что основание отламывается у слабого края. Однако когда семя тянут вниз, дополнительная ткань у основания семени поглощает часть нагрузки. Прямое вытягивание равномерно распределяет нагрузку, фиксируя парашютик на месте.

Такое устройство гарантирует, что семена с большей вероятностью поймают порыв ветра — или полный надежд выдох того, кто загадывает желание при помощи одуванчика, — который унесет их подальше, а не нисходящий поток, который бросит их обратно к ногам их родителей.

Исследование стало еще одним примером, насколько сложными и оптимизированными могут быть, казалось бы, простые механизмы в природе. Есть в нем и практическая польза: кроме одуванчиков схожий способ размножения используют и другие сорняки.