Швейцарские ученые вызовут искусственное землетрясение

В подземной исследовательской лаборатории в швейцарском кантоне Тичино ученые планируют вызвать небольшое землетрясение. Они хотят лучше понять, как возникает это природное явление, чтобы улучшить прогнозирование. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

Исследователи намерены вызвать землетрясение магнитудой 1 балл по шкале Рихтера. Это значительно ниже порога восприятия человеком, который на поверхности составляет примерно 2,5 балла. Специалисты считают, что оно не нанесет ущерба.

Запланированное испытание является частью более крупного исследовательского проекта под названием "Активация разлома и разрыв землетрясения" (FEAR), финансируемого Европейским исследовательским советом (ERC) в размере 14 миллионов евро. Для этого был построен новый боковой туннель длиной 120 метров, расположенной в бывшей штольне Бедретто в Фуркатуннеле. Там располагается исследовательская лаборатория швейцарского высшего технического университета в Цюрихе (ETH Zurich). Туннель проходит параллельно естественному разлому - разрыву между двумя каменными глыбами.

Ученые намерены закачивать воду в разлом под большим давлением. Это предназначено для перемещения каменных глыб. Цель состоит в том, чтобы сдвинуть 50-метровый каменный блок примерно на 1 миллиметр. Участники эксперимента пояснили, что это может показаться незначительным. Однако над разломом находится более 1 тысячи метров скальной породы, которая весит около 25 тыс тонн.

Используя измерения в центре горы, команда из примерно 40 исследователей намерена прояснить, что происходит непосредственно перед началом землетрясения, а также что останавливает его. Первые результаты должны быть получены в марте 2026 года.

Отмечается также, что по всему миру существуют сети мониторинга землетрясений. Но большинство из них находятся на поверхности Земли и, следовательно, в километрах от очага землетрясения.