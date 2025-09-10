Рассекречены российские цены на все новые модели Apple Watch

Российские ретейлеры представили цены на новую линейку умных часов Apple Watch Series 11, SE 3 и Ultra 3. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службах компаний «М.Видео-Эльдорадо» и МТС, флагманская модель Apple Watch Ultra 3 будет стоить до 106 000 рублей.

© Apple

В частности, в сети «М.Видео-Эльдорадо» стоимость Apple Watch Ultra 3 с 49-миллиметровым корпусом и ремешками Ocean Band (Neon Green или Black) составит 106 тыс. руб. МТС же предложит эту модель за 100 тыс. руб.

Что касается Apple Watch Series 11, в «М.Видео-Эльдорадо» их цена начинается от 50 тыс. рублей за 42-миллиметровые версии, доступные в цветах Jet Black, Rose Gold и Space Gray. Модели с 46-миллиметровым корпусом будут стоить 55 000 рублей. В МТС стоимость Apple Watch Series 11 стартует от 55 тыс. рублей.

Бюджетная линейка Apple Watch SE 3 в «М.Видео-Эльдорадо» оценена в 33 000 рублей за 40-миллиметровые варианты и 37 000 рублей за 44-миллиметровые. В МТС приобрести Apple Watch SE 3 можно будет по цене от 35 000 рублей.

Сроки поставок новинок на российский рынок пока не раскрываются, однако ожидается, что они появятся в продаже через несколько дней после мировой премьеры, которая запланирована на 19 сентября.