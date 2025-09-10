Хуже, но насколько? iPhone 16e сравнили с iPhone 16 по качеству камеры

На YouTube-канале TecworkZ продемонстрировали, как снимает фото и видео iPhone 16e на фоне базового 16-го, и рассказали, есть ли смысл доплачивать.

© YouTube/TecworkZ

В дневное время разницы между фото на основную камеру 16е и 16 почти нет. По детализации снимки схожи, но 16е делает более тёплые кадры.

Удивительно, но практически во всех сценариях с HDR младшая модель лучше обрабатывает тени, чем базовый iPhone 16. Последний, естественно, превосходит 16е в съёмке на сверхширик и в макросъёмке.

В режиме 48 МП разница в качестве фото видна только при сильном зуммировании. Хотя основной сенсор у 16-й модели заметно больше, чем у 16е.

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

© TecworkZ

Качество портретных фото тоже схоже, но лучше справляется с обнаружением краёв и размытием фона однозначно iPhone 16.

С точки зрения видеосъёмки 16-й предлагает гораздо больше, чем 16е. Например, он может снимать на фронтальную камеру в кинематографическом режиме, у него лучше динамический диапазон, стабилизация.

Вывод

iPhone 16e делает яркие и резкие снимки в дневное время, но у iPhone 16 всё равно фото получаются чуть более чёткие (правда, эта разница видна лишь при приближении). В целом 16е можно назвать отличным выбором за свою цену. С другой стороны, 16-й предлагает лучшую детализацию, наличие сверхширика, макросъёмки, расширенные возможности записи видео. По возможности, конечно, лучше покупать базовый iPhone 16.