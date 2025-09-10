Россияне начали массово скупать 3D-принтеры

Технологии трёхмерной печати и оцифровки объектов активно набирают популярность в России. Согласно анализу Авито Услуг, в августе 2025 года спрос на 3D-сканирование вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта технология позволяет создавать цифровые копии физических объектов для последующего использования.

Значительно увеличился интерес к 3D-моделированию — на 230% за год. В отличие от сканирования, этот процесс предполагает создание трёхмерных объектов с нуля с помощью специальных компьютерных программ. Также на 220% вырос спрос на услуги 3D-печати, где принтер послойно воспроизводит физические объекты из пластика, металла или фотополимеров.

Рост наблюдается и на рынке оборудования: продажи 3D-принтеров увеличились на 75%. Особенно заметен интерес к новым устройствам — спрос на них вырос в 2,1 раза. На 37% увеличились продажи готовых 3D-моделей для печати игрушек, фигурок и деталей.