В Госдуме прокомментировали сообщения о возможной блокировке Zoom

У властей нет предпосылок ограничивать работу сервиса.

Для запрета необходимо создать отечественную альтернативу высокого качества. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил первый зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Нет такой информации. И такого не обсуждали. Вообще все ограничения проходят без обсуждения. Предпосылок каких-то нет. Обсуждений никаких тоже нет. Когда что-то заблокировано, должно быть что-то предложено. Потому что сейчас все дистанционные совещания достаточно популярны в бизнесе, в политике и, собственно, поэтому пользуемся Zoom. Когда Zoom не будет, значит, будем пользоваться чем-то другим. Трагедии никакой нет. Поэтому сейчас уже придавать значение слухам — это неблагодарное дело. Живём сегодняшним днем, готовимся к завтрашнему и должны делать технологический суверенитет реальный, а не мнимый. Если у нас есть мессенджеры какие-то, они должны быть конкурентоспособны. Будет своё — отлично. Не будет своего, и будем что-то блокировать, будет, на мой взгляд, не очень хорошо».

Ранее генеральный директор платформы для видеосвязи TeleBoss Илья Мамуткин предрёк скорую блокировку Zoom в России. Об этом он заявил в интервью «Газета.Ru».