Техноблогер назвал 15 лучших ноутбуков для учебы

В одном из выпусков на YouTube-канале "ТехноМакс" рассказали, на какие модели ноутбуков сейчас стоит обращать внимание школьникам и студентам.

До 30 тысяч рублей

Acer Aspire Lite AL15-33P-C0P8. Единственный его минус - это не очень производительный процессор. Хотя для офисных программ его будет достаточно. Также вы получаете неплохой IPS-дисплей FHD, хороший сервис в РФ, возможность расширения оперативной памяти, нормальную веб-камеру со шторкой, зарядку через USB-C, до 9 часов работы без подзарядки, тихий и холодный процессор.

OSiO FocusLine F160i-007. Он стоит около 29 тысяч рублей. В целом это приятный ноутбук с быстрым процессором. Сейчас его можно взять на распродаже, и скоро он исчезнет с прилавков. У него тоже 8 ГБ расширяемой оперативки.

До 40 тысяч рублей

TANSHI M15C. Вариант за 36 тысяч рублей. У него не лучшая автономность, горячий и прожорливый процессор. Однако в целом вы получаете удачное сочетание мощности и экрана с широким цветовым охватом. В комплекте сразу же идёт Windows.

Tecno MegaBook K15SDA. Альтернатива модели выше за 37 тысяч рублей. Это практичный и автономный ноутбук, но с очень простым экраном.

MAIBENBEN B114B. Это рабочий ноутбук с профессиональным экраном. Стоит всего 40 тысяч рублей. Подойдёт для небогатых дизайнеров и программистов, хоть и под нагрузкой сильно греется и шумит.

До 60 тысяч рублей

Machcreator Genesis R17. Это уникальный 17-дюймовый ноутбук в алюминиевом корпусе. У него довольно хорошая автономность, высокая производительность. Подходит студентам, у которых лэптоп в основном стоит дома. Также он понравится дизайнерам, программистам, инженерам, киноманам.

Infinix InBook Air Pro+ XL434. Самая лёгкая в этом рейтинге модель: её масса составляет около 1 кг. При этом ОЗУ у этого ноута не расширяется, встроенная графика уступает в играх 760М, под нагрузкой он сильно нагревается. Если вы программист или дизайнер, то подумайте о покупке.

MacBook Air M1. Это легендарный ноутбук, который сейчас стал доступен даже студентам. Но важно понимать, что официальных сервисных центров у него в РФ нет, разъёмов у него также очень мало, а SSD всего на 256 ГБ.

Lenovo IdeaPad Slim 5 OLED 16AKP10. Отлично сбалансированная модель, которая подходит для практически любых задач. Правда, автономность у ноута могла бы быть лучше.

До 90 тысяч рублей

Lenovo IdeaPad Pro 5 OLED 14IMH9. Компактный OLED-лэптоп с быстрым процессором. Но у него нельзя расширить оперативную память.

Acer Swift Go 16 SFG16-72-50UC. Модель отличается балансом экрана, портов и автономности за разумные деньги. Из минусов - невозможность увеличения объёма ОЗУ и прогибание корпуса (местами).

Asus Vivobook S 14. Это топовый компактный ноутбук с дисплеем OLED, мощным процессором и без существенных недостатков. Разве что у него не расширяется оперативная память и сильный нагрев под нагрузкой.

До 120 тысяч рублей

MacBook Air 15. Он точно порадует дизайнеров. В целом это лучший вариант для учёбы, если для вас важны скорость, надёжность, большой экран, автономность.

Xiaomi RedmiBook Pro 16 (2025). У него отличный экран, автономность, мощный процессор, много оперативной памяти.

ASUS ROG Zephyrus G16. Это мощный ультрабук, который подойдёт как для учёбы, так и для игр. При этом у него не очень хорошая автономность (6-7 часов), нагрев и шум под нагрузкой.