Правда ли лайфхак с циклами сна работает?

Многие люди просыпаются по утрам с огромным трудом — именно эту проблему призван решить лайфхак, который утверждает, что здоровый сон надо отсчитывать 90-минутными интервалами. Якобы так человек может проснуться в легкую фазу сна, и хорошо чувствовать себя с утра. Портал popsci.com рассказал, работает ли этот хак на самом деле.

© Unsplash

Идея подобного расписания сна уходит корнями в 1950-е — тогда ученые впервые обнаружили, что сон проходит циклами. Мозг и тело человека проходят путь от легкого сна 1 и 2 стадий к глубокому сну 3 стадии, за которым следует период быстрого сна — и цикл начинается заново. Легкий сон выступает промежуточной стадией между бодрствованием и глубоким сном, а глубокий сон — состояние, в котором тело лечится и восстанавливает поврежденные клетки. Наконец, фаза быстрого сна позволяет мозгу обрабатывать эмоции и формировать воспоминания.

Один такой цикл обычно длится 90 минут, и большинство людей проходят от 4 до 6 циклов сна за ночь. Отсюда и логика лайфхака: якобы если подгадать момент и проснуться, когда организм находится в легкой стадии сна, то человек будет чувствовать себя более свежим, чем если пробудиться от глубокого сна.

Проблема в том, что в реальности сон — куда более комплексный феномен, чем написано в научных работах. Хотя циклы сна в среднем длятся полтора часа, их точная длительность варьируется от человека к человеку. И даже у одного конкретного взятого человека они не всегда занимают одинаковый объем времени. На сон влияет множество факторов, таких как стресс, алкоголь, болезни или время, в которое человек ложится в кровать.

По мнению специалистов, техника 90-минутного сна циклами не подтверждена научными данными. Длина цикла зависит от того, сколько сна нужно человеку каждую ночь, от уровня гормонов, окружения, диеты, чем человек занимался днем, где он находится, и от многого другого. У науки попросту нет способа предсказать или регулировать циклы так, чтобы они длились строго по полтора часа. При этом, по мере ночи, циклы обычно становятся длиннее. Если первый может длиться 70-100 минут, то последующие циклы — 90-120 минут.

Да, теоретически лайфхак обещает безболезненное пробуждение из легкой стадии сна, но на практике это не очень работает, потому что даже сама структура циклов меняется со временем. Так, в начале ночи человек проводит больше времени в фазе глубокого сна, тогда как на более поздние часы приходится больше быстрого сна. По факту, во второй половине ночи здоровые люди обычно вообще не проводят время в фазе глубокого сна. Поэтому и лайфхаки, помогающие проснуться в легкую фазу, не нужны.

Вместо того, чтобы полагаться на трюки и хитрости, лучше отдать приоритет постоянному, стабильному расписанию сна, чтобы организм естественным образом просыпался ближе к концу цикла. Исследования показывают, что взрослым 18-65-летнего возраста нужно от 7 до 9 часов сна, за исключением тех немногих, что могут довольствоваться 6 часами сна или меньше. Перед сном также желательно избегать электронных экранов и не потреблять алкоголь или кофеин.