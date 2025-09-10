В Росавиации рассказали о консультациях по созданию аэротакси

Росавиация уже ведет предварительные консультации с производителями авиатехники по созданию аэротакси, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью "НЬЮМ ТАСС" на полях прошедшего Восточного экономического форума.

"У нас уже есть предварительные консультации по созданию аэротакси различными производителями авиационной техники", - сказал он.

По словам Ядрова, аэротакси - близкое обозримое будущее.

"Мы недавно были в Китае у коллег и видим те проекты, которые у нас на сегодняшний день реализовываются. Я думаю, что это очень близкое обозримое будущее. Мы просто не сможем никаким образом это удержать, и делаем все для того, чтобы необходимая нормативно-правовая база, позволяющая сертифицировать такие машины, уже на сегодняшний день формировалась, и мы открывали дверь для производителей, чтобы они не видели дополнительных барьеров при создании", - отметил он.

При этом Ядров добавил, что все упирается в безопасность, необходимые требования, линию контроля управления и идентификацию.

Кроме того, Ядров обратил внимание на "неплохой" опыт дронов по стране.

"У нас уже пять сертифицированных типов, которые можно производить серийно. В плане у нас еще 19 заявок на проведение сертификационных работ. Там в том числе есть и тяжелые машины, которые уходят за 1 тонну по весу, для перевозки грузов", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает возможность появления аэротакси в России. Министерство будет работать над нормативной базой для его запуска.