Найдены признаки старения Солнца

В этом году Солнце прошло пик своего очередного 11-летнего цикла активности. Несмотря на возрастающую уязвимость человечества к солнечной активности, обошлось без потерь, и даже экстремальная магнитная буря в мае 2024-го особого урона не нанесла.

Причины, лежащие в основе солнечных циклов, изучаются, а вот проявления их вполне очевидны. Каждые 11 лет магнитное поле светила полностью меняется — север становится югом, а юг — севером. В ходе этого процесса магнитная активность резко возрастает.

Ранее ученые считали магнитное поведение нашего Солнца необычным по сравнению с другими звездами, у которых циклы, казалось, были либо намного короче, либо длиннее. Но новое исследование в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society показало, что ничего уникального в этом нет.

Сравнив данные по 138 солнцеподобным звездам, полученные с помощью нескольких космических телескопов за более чем десятилетие, ученые обнаружили подсказки о том, каким было наше Солнце, когда оно было моложе и активнее.

«Мы обнаружили несколько молодых солнцеподобных звезд с магнитными циклами, подобными нашему Солнцу, но более короткими. По мере того как эти звезды стареют и замедляются, они могут эволюционировать до циклов, подобных текущему 11-летнему циклу нашего Солнца», — пояснил астрофизик Дипак Чахал из Университета Маккуори в Сиднее, руководивший исследованием.

Таким образом, сравнивая Солнце с молодыми звездами, авторы выявили признаки его старения. А заодно заглянули в будущее светила, что полезно с точки зрения планетарной безопасности.