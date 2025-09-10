В Сети опубликовали новые снимки кометы 3I/ATLAS, которые сделали с помощью телескопа Gemini South. На кадрах видно, как у космического тела постепенно начинает расти хвост. Об этом рассказали в ScienceAlert.

Компания NOIRLab, владеющая телескопом, представила подробный отчет. По их данным, комета демонстрирует широкую кому — облако газа и пыли, которое формируется вокруг ледяного ядра по мере приближения к Солнцу.

Если сравнивать с ранними снимками небесного тела, то можно заметить, что хвост кометы стал более протяженный. Это свидетельствует о повышении активности 3I/ATLAS по мере ее движения по внутренней части Солнечной системы.

Основной целью наблюдения, помимо новых фотографий, было получение спектра кометы, определяющего длины волн испускаемого ею света. Спектр может дать ученым информацию о химическом составе объекта, добавили в издании.

"Корабль пришельцев" удивил астрономов аномальным составом комы

Ранее гарвардский ученый Ави Леб заявил, что межзвездный объект, проходящий через Солнечную систему, достигнет Земли уже в 2025 году. По мнению исследователя, этот объект может являться инопланетным космическим судном, который содержит зонд или даже оружие.