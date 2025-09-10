Археологи провели раскопки на месте «исчезнувшей» деревни русских старожилов

В Кузбассе ученые провели первые раскопки на месте "исчезнувшей" деревни русских старожилов.

Древнее поселение было обнаружено на берегу одной из стариц реки Ини - в Промышленновском муниципальном округе. Деревня располагалась в урочище Захар-Дуброво.

"Деревня, существовавшая в XVII - начале XIX века, по предположению археологов, просуществовала 10-15 лет и исчезла после того, как жители расселились по окрестностям и основали новые населенные пункты", - сообщает Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН.

Во время раскопок археологи обнаружили на территории бывшей деревни более 40 западин от жилых и хозяйственных построек. В культурном слое ученые также нашли фрагменты изготовленной на гончарном круге керамической посуды, обломки кирпичей, кости животных. Было найдено также два ружейных кремня - это обработанные камни для высекания искр в огнестрельном оружии.

Отмечается, что новый памятник получил имя "Поселение Захар-Дуброво I".