Как Google монетизирует искусственный интеллект

Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан (Thomas Kurian), выступая на конференции Goldman Sachs Communacopia and Technology в Сан-Франциско с почти неприличной прямотой заявил, что компания уже заработала на ИИ миллиарды долларов. И это, судя по всему, только начало.

Он рассказал, что доход гиганта от технологий искусственного интеллекта и связанных с ним облачных сервисов, раздулся до астрономических 106 миллиардов долларов, причем более половины этой суммы плавно перетечет в выручку в ближайшие два года. Звучит так, будто Google нашел философский камень, но на самом деле все гораздо прозаичнее и хитрее.

Компании теперь платят за каждый «чих»

Основной двигатель прогресса — это классическая модель потребления, знакомая любому, кто хоть раз платил за такси. Корпоративные клиенты берут в аренду вычислительную мощь — будь то графические процессоры (GPU) или собственные разработки Google (TPU) — и платят буквально за каждый «токен», как за километр пробега. Токены, если грубо, это слова и предложения, которые пережевывает искусственный интеллект. Чем больше вы его кормите текстом, тем больше с вас списывают денег.

Другой вариант — оплата по «коэффициентам отклонения», что звучит уже как борьба со здравым смыслом, но на деле означает плату за эффективность, например, за работу чат-бота в службе поддержки, который не отфутболивает клиента, а решает его проблему.

Подписки, премиум-версии и прочие радости жизни

Второй кит — это подписки, которые давно уже стали религией для IT-корпораций. Здесь Google действует по уже давно отработанной схеме. Клиента «раскручивают» начиная со скромной подписки на облачное хранилище Google One за $1.99 в месяц до премиум-монстра «Google AI Ultra» за $249.99, который дает доступ к самым продвинутым моделям ИИ и целым 30 терабайтам места. Вишенкой на торте является апсейл — искусство продать клиенту уже внутри экосистемы что-то еще более дорогое и навороченное. Клиент начал с малого, втянулся, а ему тут же подсовывают новую, умнейшую и, разумеется, дорогую модель. Как отметил Куриан, это приводит к тому, что клиенты начинают тратить больше, чем изначально планировали. Что ж, знакомое чувство для всех, кто когда-либо заходил в супермаркет за хлебом, а вышел с тремя пакетами с неизвестным содержимым.

Российские аналоги в стиле «и так сойдет»

Пока Google считает миллиарды и токены, российский рынок облачных сервисов и искусственного интеллекта живет по своим, особенным законам. Прямых аналогов такому масштабу монетизации, разумеется, нет и в ближайшее время не предвидится. Но общие тренды наши компании перенимают с энтузиазмом.

Потребление по-русски

Крупнейшие игроки вроде «Яндекса» с его Yandex Cloud и SberCloud от Сбера активно продвигают ту же модель оплаты по факту использования. Хочешь нейросеть — плати за вычислительные часы и объем обработанных данных. Правда, масштабы счетов скромнее, а вместо борьбы за токены часто идет борьба за выполнение импортозаместительных требований. Это наш национальный «коэффициент отклонения».

Подписки и экосистемы

Здесь тоже все стараются не отставать. «Яндекс» давно строит свою вселенную с подпиской Яндекс Плюс, которая объединяет музыку, кино, доставку и облако. Сбер отвечает своим СберПрайм. О нейросетях внутри этих экосистем пока кричат меньше, но процесс явно идет. Апсейл тоже в почете: купили вы виртуальную машину, а вам тут же предлагают базу данных, защиту от DDoS-атак и, конечно же, присоединиться к магическому миру корпоративной экосистемы.

Главное отличие между зарубежными и отечественными сервисами, вовсе не в моделях монетизации, которые оказались удивительно универсальными, а в стартовых условиях. Нашим компаниям пока приходится думать не столько о том, как заработать миллиарды на искусственном интеллекте, сколько о том, как заменить ушедшие западные сервисы и остаться в рамках регуляторного поля.

Тем не менее, желание продавать «по токенам» и накручивать клиентам подписки никуда не делось.

Так что, как говаривали классики, «догнать и перегнать» Google по части монетизации — это вопрос времени и аппетита. Пока же мы можем наблюдать за «большими играми» Запада и готовить свои кошельки — скоро и до нас дойдет мода на «токенизацию» всей страны.