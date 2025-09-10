Правда ли, что «переезды» каналов в Max из Telegram только навредят?

Разбираемся, выгодно ли создание площадки для блогеров в национальном мессенджере

Если пророссийски ориентированные блогеры уйдут в Max из Telegram...

...то там останутся только "вражеские" авторы. Они будут влиять на умы тех, кто не захочет переставать читать каналы на привычной площадке

Государственные медиа и провластные блогеры уходят в Max, потому что иностранные ресурсы проявляют цензуру в отношении российских пользователей. Кроме того, они не принимают против антироссийских каналов мер, предусмотренных нашим законодательством.

Впрочем, количество "мест" в иностранных мессенджерах не лимитировано. Если кто-то "переедет" в Max, он не обязательно перестанет вести Telegram: это вопрос личного выбора.

В Max "без спроса" перевозят Telegram-каналы…

…то есть в национальном мессенджере появляются каналы, аналогичные существующим в Telegram, но созданные без ведома и разрешения "оригинальных" авторов

Эти сообщения не подтверждены. Так же не подтверждается информация, что администраторам Telegram-каналов предлагают размещать посты о "переезде" в Max. Такие сообщения якобы поступают от ботов.