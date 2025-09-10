Россиян предупредили об ограничениях в дубайских и японских iPhone 17

Apple расширила список стран, где новые iPhone 17 будут предлагаться в версии с поддержкой только eSIM. Ранее такая конфигурация была доступна только в США, сообщает «Код Дурова».

© Apple

В обновленный перечень стран вошли Бахрейн, Канада, Гуам, Япония, Кувейт, Мексика, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, США и Американские Виргинские острова.

Для российского рынка эта информация имеет особое значение: значительная часть параллельного импорта поступает из ОАЭ и Японии. Соответственно, версия с поддержкой SIM и eSIM может стать дефицитной, особенно в первые месяцы продаж, что потенциально приведет к росту цен, считают в «Коде Дурова».

Кроме того, модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в eSIM-версии получили увеличенную емкость аккумулятора за счет отказа от SIM-лотка. По заявлению Apple, время автономной работы при воспроизведении видео возросло на два часа. При этом информации о подобном изменении в базовой модели iPhone 17 не приводится.

Сверхтонкий iPhone Air, в свою очередь, поставляется по всему миру только с поддержкой eSIM.