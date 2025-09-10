Объявлена дата выхода iOS 26 с новым дизайном

Компания Apple подтвердила, что iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 станут доступны пользователям 15 сентября 2025 года. Дата выхода обновлений была раскрыта в день презентации новых iPhone, Apple Watch и AirPods Pro.

© Apple

Дизайн обновленных операционных систем впервые представили 9 июня 2025 года. Главное визуальное изменение — эффект «Жидкого стекла», благодаря которому интерфейс получил полупрозрачные элементы. Новый дизайн-код распространяется на иконки, кнопки, панели, уведомления, полосы прокрутки, поисковые и адресные строки, а также многие другие элементы системы.

Операционная система iOS 26 будет доступна пользователям iPhone SE 2, iPhone 11 и более актуальных моделей. ОС для часов watchOS 26 выйдет для Apple Watch SE 2, Series 6, Ultra и новее. Для установки потребуется iPhone на iOS 26.

Вместе с тем ожидается выход macOS 26 Tahoe для всех актуальных компьютеров Apple и iPadOS 26 для планшетов.

Apple позиционирует редизайн как шаг к унификации пользовательского опыта на всех устройствах экосистемы, в связи с чем теперь используется единый дизайн-код и нумерация ОС.