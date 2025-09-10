Новый MagSafe-пауэрбанк для iPhone Air запрещен для других моделей
Представленный вместе с iPhone Air внешний аккумулятор MagSafe Battery оказался несовместим с другими устройствами компании. Об этом говорится на сайте Apple.
Согласно описанию на официальном сайте Apple, iPhone Air MagSafe Battery имеет стандартное магнитное крепление MagSafe, однако его конструкция не позволяет установить батарею на iPhone 17 Pro или базовую модель — устройство упирается в блок камер.
Кроме того, пауэрбанк не может похвастаться внушительной емкостью — по заявлению Apple, аккумулятор обеспечивает всего до 65% дополнительного заряда для iPhone Air. Это увеличивает время автономной работы смартфона до 40 часов в режиме воспроизведения видео. Также он получил слабую мощность — при подключении аккумулятор способен заряжать устройство с выходной мощностью всего 12 Вт.
Рекомендованная стоимость iPhone Air MagSafe Battery на рынке США составляет $99 (около 8,2 тыс. руб.) без учета налогов.
iPhone Air — сверхтонкий смартфон Apple с корпусом толщиной 5,6 мм, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипом Apple A19 Pro. Его стоимость в США составляет $999 (около 82 тыс. руб.).