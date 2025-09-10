Новый MagSafe-пауэрбанк для iPhone Air запрещен для других моделей

Представленный вместе с iPhone Air внешний аккумулятор MagSafe Battery оказался несовместим с другими устройствами компании. Об этом говорится на сайте Apple.

© Apple

Согласно описанию на официальном сайте Apple, iPhone Air MagSafe Battery имеет стандартное магнитное крепление MagSafe, однако его конструкция не позволяет установить батарею на iPhone 17 Pro или базовую модель — устройство упирается в блок камер.

Кроме того, пауэрбанк не может похвастаться внушительной емкостью — по заявлению Apple, аккумулятор обеспечивает всего до 65% дополнительного заряда для iPhone Air. Это увеличивает время автономной работы смартфона до 40 часов в режиме воспроизведения видео. Также он получил слабую мощность — при подключении аккумулятор способен заряжать устройство с выходной мощностью всего 12 Вт.

Рекомендованная стоимость iPhone Air MagSafe Battery на рынке США составляет $99 (около 8,2 тыс. руб.) без учета налогов.

iPhone Air — сверхтонкий смартфон Apple с корпусом толщиной 5,6 мм, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипом Apple A19 Pro. Его стоимость в США составляет $999 (около 82 тыс. руб.).