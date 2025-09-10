На Земле зафиксировали загадочную магнитную бурю

Неожиданная и труднообъяснимая магнитная буря была зафиксирована ночью, несмотря на отсутствие признаков солнечной активности и предупреждений, отметили ученые.

В ночь на среду на Земле была зарегистрирована магнитная буря, причины которой не удалось установить, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Событие не было отражено в прогнозах, которые показывали полностью спокойную обстановку.

Специалисты отметили, что главная загадка события заключается в отсутствии видимых внешних причин: показатели солнечного ветра и связанные данные не зафиксировали никаких изменений, которые могли бы вызвать бурю. Даже анализ плотности и температуры солнечного ветра за последние сутки не дал никаких подсказок.

В качестве гипотезы рассматривалось возможное влияние крупного солнечного протуберанца, выброшенного около четырех суток назад, но траектория его выброса, как считалось ранее, значительно обходила Землю. В итоге наиболее вероятным объяснением ученые считают формирование необычно крупной так называемой суббури – явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается внезапно, без воздействия извне. Это явление сопровождается внезапными полярными сияниями, что и наблюдалось в ту ночь.

Подчеркивается, что подобное явление в этом году зафиксировано впервые, хотя, возможно, отдельные случаи могли остаться незамеченными из-за общей высокой солнечной активности. По предварительным оценкам, событие завершится в течение трех-шести часов.

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Напомним, в минувшую субботу на Земле зафиксировали возмущенность магнитного поля на уровне G1.

За последние три месяца солнечная активность выросла на 70%.

Ученые ранее предупредили о начале интенсивных полярных сияний над Россией.