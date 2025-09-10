Астрономы обнаружили явление, отличное от всех за последние 50 лет

Астрономы обнаружили последовательность гамма-всплесков - самых мощных взрывов во Вселенной - от одного и того же источника в течение суток. Это было явление, которое никогда не наблюдалось и которое невозможно объяснить никаким сценарием, говорится в заявлении Европейской южной обсерватории (ESO), опубликованном во вторник.

© NASA

Гамма-всплески (GRB) - это всплески высокоэнергетического излучения, которые происходят во время событий, таких как гибель звезд в результате мощных взрывов или их разрушение черными дырами. Обычно они длятся от нескольких миллисекунд до нескольких минут, в течение которых они могут высвобождать энергию, эквивалентную миллиардам миллиардов Солнц.

Теоретически гамма-всплески "никогда не повторяются, потому что событие, которое их производит, разрушительно", - сказал Антонио Мартин-Каррильо, астроном из университетского колледжа Дублина. Это делает сигнал, полученный этим летом научным сообществом, "отличным от всех тех, которые наблюдались за последние 50 лет", сказал со своей стороны Мартин-Каррильо, соавтор исследования на эту тему, опубликованного в научном издании The Astrophysical Journal Letters.

Первоначальное предупреждение было получено 2 июля от космического телескопа НАСА "Ферми", который обнаружил не один, а три всплеска от одного и того же источника в течение не нескольких минут, как раньше, а нескольких часов. Оранжевая точка в центре этого изображения соответствует мощному взрыву, который повторился несколько раз в течение дня, что является беспрецедентным событием. Затем ученые обнаружили, что этот источник был активен днем ранее, согласно данным, собранным Einstein Probe, рентгеновским космическим телескопом, управляемым Китаем в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА) и Институтом внеземной физики Макса Планка. При этом, сигнал длился "в 100-1000 раз" дольше, чем большинство гамма-всплесков, сказал Эндрю Леван, астроном из университета Радбуда в Нидерландах и соавтор исследования.

Первоначально астрономы думали, что гамма-всплеск образовался в пределах Млечного Пути. Но наблюдения на самом мощном телескопе ESO в пустыне Атакама в Чили предоставили доказательства того, что источник мог прийти из другой галактики, и эту гипотезу подтвердил космический телескоп Хаббл. Галактика-хозяин могла находиться на расстоянии нескольких миллиардов световых лет от Вселенной, а это значит, что событие было весьма мощным. Характер события, вызвавшего сигнал, остается неизвестным. Одним из возможных сценариев может быть крайне нетипичный коллапс очень массивной звезды, отметили эксперты. Другая гипотеза заключается в том, что необычная звезда была уничтожена еще более необычной черной дырой, а именно так называемым "белым карликом" и черной дырой промежуточного размера.