Минцифры добавит банки в белый список при отключении интернета

Минцифры планирует включить банки в белый список сервисов, работающих при отключении мобильного интернета. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телеком-рынке и представителей профильных компаний.

По данным издания, полный расширенный список должен включить около 50 сервисов . Помимо банков (Т-банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие), в него войдут дополнительные интернет-магазины, медиаресурсы и сервисы. Среди них — DNS, «Почта России», 2GIS, сайты РЖД, платформы «Кинопоиск» и «Иви», HH.ru, «Аптека.ру» и ряд других социально значимых ресурсов. Но вот включение букмекерской конторы «Фонбет» в Минцифры опровергли , равно как и существование нового списка сайтов.

Банковские IT-сервисы добавят в перечень после проверки их IP-адресов для исключения зарубежных серверов, рассказал изданию один из собеседников. Все включаемые в список ресурсы должны соответствовать критериям безопасности — требованиям по маршрутизации трафика, расположению серверов и невозможности скрывать IP-адрес или настраивать proxy-соединения.

По информации газеты, регионы также должны направить в Минцифры предложения о включении местных сервисов, например такси, в белые списки. Один из источников издания на рынке отметил, что банки были готовы работать в условиях ограничений доступа, однако в последний момент министерство не включило их в список.

«Ведомости» сообщают , что в расширенный белый список войдут новостные издания РБК и «Лента.ру», а также платформа «Пикабу».

В ВТБ «Коммерсантъ» подтвердили, что направили в министерство необходимые документы для работы сервисов во время ограничений мобильного интернета.

«Ожидаем решения», — добавили в пресс-службе банка.

Другие крупные банки — Альфа-банк, ПСБ, РСХБ, Сбер и Т-банк — на запросы не ответили.

Операторы связи уже реализовали в пилотном режиме доступ к обозначенным Минцифры сервисам во время отключений интернета, сообщает издание. В компании Т2 считают банковские приложения социально значимыми ресурсами и получают запросы клиентов на их включение в белые списки по результатам первых дней пилота.

Система белого списка была анонсирована в начале сентября для работы во время отключений мобильного интернета из-за угроз атак беспилотников. В первоначальный перечень вошли «Госуслуги», сайты госорганов и электронного голосования, соцсети и мессенджер VK, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, личные кабинеты операторов связи и другие ресурсы.