На Земле ночью произошла умеренная магнитная буря

Магнитная буря уровня G2 была зарегистрирована на Земле в ночь на 10 сентября.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), отметив, что геомагнитная обстановка стабилизировалась.

"В конце суток 9 сентября зарегистрировано возмущение геомагнитного поля", - говорится в сообщении.

Согласно мониторингу космической погоды, уровень магнитной бури на Земле в ночь на 10 сентября достиг отметки G2 - "умеренно" - по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо". В настоящее время геомагнитное поле планеты спокойное.