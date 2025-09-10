Google AI Overview цитирует ответы ИИ под видом экспертных материалов

Исследование Originality.ai показало, что в поисковых сводках Google AI Overview около 10% цитат ссылаются на тексты, созданные нейросетями, а не людьми.

Для проверки использовались 29 000 запросов в области YMYL-тем (финансы, здоровье и др). Алгоритм AI Checker выявил, что три четверти источников были написаны людьми, каждый десятый — ИИ, а около 15% не удалось классифицировать.

Эксперты Originality.ai предупреждают: даже небольшой процент ИИ-цитат под видом экспертных материалов подрывает доверие к результатам поиска. Еще одна угроза — «замкнутый круг», когда модели начинают обучаться на собственных ИИ-ответах, что может ухудшать их качество.

Google в ответ заявила, что выводы исследования «ненадежны и ошибочны», а ссылки в AI Overview формируются динамически в зависимости от актуальности.

Однако The Register указывает на научные работы, подтверждающие, что современные детекторы ИИ-контента демонстрируют высокую точность и используются ведущими медиа.