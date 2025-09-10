Microsoft купит ИИ у Anthropic

Microsoft заключила соглашение с компанией Anthropic, в рамках которого оплатит использование искусственного интеллекта для интеграции в приложения Office 365, сообщает The Information со ссылкой на источники.

Партнерство с Anthropic нацелено на повышение эффективности работы с Word, Excel, Outlook и PowerPoint за счет более интеллектуальных и адаптивных функций. Внедрение искусственного интеллекта усилит поддержку автоматизации, обработки текста и анализа данных.

При этом технологии Anthropic будут использоваться для реализации новых функций в наряду с OpenAI, что положит конец прежней зависимости Microsoft от разработчика ChatGPT для своего офисного пакета.

Одновременно с этим OpenAI также стремится выйти из-под влияния Microsoft. На прошлой неделе компания запустила платформу для поиска работы, которая должна составить конкуренцию LinkedIn от Microsoft.