«Капсулу времени» возрастом 5000 лет обнаружили в болоте

Шведские археологи из организации Arkeologerna нашли в болоте около города Йерна, в районе Герстаберг, деревянные конструкции и различные бытовые предметы эпохи неолита. Об этом сообщили в Daily Mail.

© Вечерняя Москва

Благодаря подходящей органике в данной среде ученым удалось обнаружить хорошо сохранившиеся бревна, сваи и плетеные элементы, которые напоминают мост. Также были найдены артефакты в виде резных деревянных палок, похожих на трости, фрагменты древних корзин и рыболовных сетей.

— Болотные кислоты, уровень pH которых схож с уровнем pH уксуса, способны консервировать даже человеческие тела, подобно тому как консервируются фрукты при мариновании, — сказано в материале.

Археологи собираются оцифровать свою находку. По окончании проекта древний мост и его окрестности будут воссозданы в формате 3D, что позволит всем желающим совершить виртуальную экскурсию в эпоху каменного века.

Ранее ученые обнаружили 317 скелетов средневекового периода под зданием бывшего универмага Debenhams в Глостере, Великобритания. Раскопки, проводимые организацией Cotswold Archaeology, также выявили 83 захоронения римского периода.