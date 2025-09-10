Отец Илона Маска захотел заняться изучением четвертого измерения

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол в беседе с РИА Новости заявил, что хочет заняться изучением «четвертого измерения» как возможного пути к быстрым космическим перелетам.

По его словам, если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу.

Маск подчеркнул, что на скорости света время перестает существовать, «поэтому нужно начинать исследования четвертого измерения».

Отец Маска отметил красоту русских женщин

Ранее Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. Бизнесмен добавил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.