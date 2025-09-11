В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало слово «зампред». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня передала два новых загадочных сообщения. В 11:12 по московскому времени прозвучало слово «зампред», а в 12:48 — «гордостих». В прошлых передачах эти слова не встречались.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.