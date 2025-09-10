Дуров заявил о гордости за Telegram из-за предстоящих протестов во Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров гордится, что платформа стала инструментом протестов во Франции против политики президента республики Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей — и теперь наносят ответный удар», — написал Дуров.

10 сентября во Франции планируются масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они должны пройти на фоне недовольства населения Франции мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Павел Дуров рассказал о планах выехать из Франции в Дубай в начале июня

12 июля Дуров обвинил власти Франции в «крестовых походах» против свободы слова и технологического прогресса. Так он отреагировал на публикацию Politico о том, что во Франции возбудили уголовное дело в отношении социальной сети X, обвинив компанию в манипулировании своими алгоритмами в целях иностранного вмешательства.

Ранее Дуров заявил, что за 12 лет Telegram никогда не раскрывал ни байта личных сообщений.