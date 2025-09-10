Стало известно, как музыкальные вкусы меняются с возрастом

Исследователи из Университета Гетеборга выяснили, что музыкальные вкусы меняются с возрастом — и именно это может объяснять, почему рекомендации сервисов для прослушивания музыки со временем начинают казаться «страннее». Об этом сообщает University of Gothenburg (UG).

Ученые проанализировали 15 лет данных о прослушиваниях более 40 тысяч пользователей сервиса Last.fm. Всего в выборку вошли свыше 542 миллионов воспроизведений более миллиона треков.

Результаты показали: подростки и молодые люди слушают широкий спектр популярной музыки, следуют за трендами и открыты к экспериментам. Во взрослой жизни вкусы становятся разнообразнее, но постепенно слушатель сужает круг интересов и выбирает музыку, которая больше связана с личным опытом. В среднем возрасте и позже ключевую роль начинает играть ностальгия — люди чаще возвращаются к песням своей молодости, хотя продолжают открывать и новое.

«Когда ты молод, хочешь попробовать все, — пояснил соавтор работы, доцент Университета Гетеборга Алан Саид. — Но с возрастом у тебя уже есть стиль, с которым ты себя идентифицируешь. Хит-парады становятся менее важны».

Для систем рекомендаций это означает серьезный вызов. Молодым слушателям полезно предлагать комбинацию новых хитов и классики, с которой они еще не знакомы. Люди среднего возраста ценят баланс между новым и знакомым, а пожилые хотят видеть в рекомендациях музыку, отражающую их уникальные предпочтения и воспоминания.