Названы возможные цены на iPhone 17 в России

Telegram-канал «Москва сейчас» назвал возможные цены на iPhone 17 в России.

Как сообщает источник, в первое время перекупщики могут продавать новые смартфоны по двойной цене — официально компания Apple остановила продажи в России. По этой причине эксперты считают, что новые iPhone будут стоить от 150-200 тысяч рублей.

При этом, официальная цена на iPhone 17 составляет 799 долларов — около 67 тысяч рублей по текущему курсу. Версия с рекордно тонким корпусом iPhone 17 Air обойдется в 999 долларов (85 тысяч рублей), а iPhone 17 PRO — 1099 долларов (90 тысяч рублей). Максимальная комплектация, iPhone 17 PRO MAX, стоит 1199 долларов — около 100 тысяч рублей.

Кроме того, новую версию Airpods PRO 3 и устройство Apple Watch Series 11 можно приобрести в официальном магазине за 249 долларов (около 21 тысячи рублей), а Apple Watch Ultra 3 за 799 долларов (около 675 тысяч рублей).

Ранее Apple провела презентацию, на которой был представлен новый iPhone.