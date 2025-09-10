В Великом Новгороде нашли грамоту XII века

Археологи обнаружили берестяную грамоту XII века с посланием к матери.

Этот артефакт служит свидетельством того, что женщины в средневековом Новгороде также обладали грамотностью, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Под конец сезона Троицкий XVI раскоп в Великом Новгороде побаловал археологов интереснейшей находкой. Найденная целая, с небольшими утратами, берестяная грамота XII века представляет собой письмо неких Дмитра и Пунея, адресованное матери. По мнению ученых, это является свидетельством грамотности средневековых новгородок. Свежая находка станет еще одним тому подтверждением", - сообщили в музее.

Грамота, получившая номер 1236, была обнаружена на Троицком раскопе XVI экспедицией Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Центра археологических исследований Новгородского музея-заповедника. Это четвертая грамота с Троицкого XVI раскопа в этом сезоне. Грамота, в отличие от большинства остальных, написана на внешней (белой) стороне коры. Полная ее расшифровка еще предстоит.