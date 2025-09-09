Apple показала первый ультратонкий смартфон iPhone Air

Компания Apple официально представила iPhone Air – совершенно новую модель смартфона, которая выделяется своим ультратонким дизайном и уникальной системой из одной основной камеры.

© Apple

iPhone Air имеет толщину всего 5,6 мм, что делает его самым тонким iPhone за всю историю. Рамка устройства выполнена из полированного титана. Смартфон оснащен вторым поколением технологии Ceramic Shield с 3-кратным улучшением устойчивости к царапинам, впервые применяемой с обеих сторон корпуса, что, по заявлению Apple, делает его самым прочным iPhone. Вся ширина задней панели занимает новая интегрированная панель, в которой размещены основная и фронтальная камеры, динамик и чип Apple Silicon.

Дисплей iPhone Air представляет собой 6,5-дюймовую OLED-панель с поддержкой технологии ProMotion. Он способен достигать пиковой яркости до 3000 нит на улице – это самый высокий показатель для iPhone. Фронтальное стекло также имеет семислойное антибликовое покрытие, уменьшающее блики и повышающее читаемость экрана при ярком освещении.

Ключевой особенностью iPhone Air стала его система камер. Устройство получило одну 48-мегапиксельную основную камеру с технологией Fusion, которая поддерживает режимы 1x и 2x. Фронтальная 18-мегапиксельная камера оснащена функцией Center Stage, использующей ИИ для автоматического расширения поля зрения и кадрирования в зависимости от количества людей в кадре. Квадратный сенсор позволяет выбирать до четырех различных размеров композиции, избавляя от необходимости поворачивать телефон для селфи в альбомной ориентации. Новая функция двойной записи видео позволяет одновременно использовать фронтальную и основную камеры: фронтальная обеспечивает стабилизацию и удерживает вас в кадре, а основная позволяет приближать изображение.

В основе iPhone Air лежит новый чип A19 Pro с шестиядерным процессором. Графический процессор обновлен вторым поколением технологии Dynamic Caching, удвоенной математической производительностью и унифицированным сжатием изображений. Смартфон также оснащен новым кастомным модемом C1X, который вдвое быстрее, и новым чипом N1, интегрирующим Wi-Fi 7, Bluetooth и Thread-соединения. iPhone Air будет поддерживать только eSIM.

iPhone Air займет место модели Plus в линейке Apple, располагаясь между стандартным iPhone 17 и флагманским iPhone 17 Pro. Устройство будет доступно в четырех цветовых решениях: космический черный (Space Black), облачно-белый (Cloud White), светлое золото (Light Gold) и небесно-синий (Sky Blue).