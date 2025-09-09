Apple показала первый ультратонкий смартфон iPhone Air
Компания Apple официально представила iPhone Air – совершенно новую модель смартфона, которая выделяется своим ультратонким дизайном и уникальной системой из одной основной камеры.
iPhone Air имеет толщину всего 5,6 мм, что делает его самым тонким iPhone за всю историю. Рамка устройства выполнена из полированного титана. Смартфон оснащен вторым поколением технологии Ceramic Shield с 3-кратным улучшением устойчивости к царапинам, впервые применяемой с обеих сторон корпуса, что, по заявлению Apple, делает его самым прочным iPhone. Вся ширина задней панели занимает новая интегрированная панель, в которой размещены основная и фронтальная камеры, динамик и чип Apple Silicon.
Дисплей iPhone Air представляет собой 6,5-дюймовую OLED-панель с поддержкой технологии ProMotion. Он способен достигать пиковой яркости до 3000 нит на улице – это самый высокий показатель для iPhone. Фронтальное стекло также имеет семислойное антибликовое покрытие, уменьшающее блики и повышающее читаемость экрана при ярком освещении.
Ключевой особенностью iPhone Air стала его система камер. Устройство получило одну 48-мегапиксельную основную камеру с технологией Fusion, которая поддерживает режимы 1x и 2x. Фронтальная 18-мегапиксельная камера оснащена функцией Center Stage, использующей ИИ для автоматического расширения поля зрения и кадрирования в зависимости от количества людей в кадре. Квадратный сенсор позволяет выбирать до четырех различных размеров композиции, избавляя от необходимости поворачивать телефон для селфи в альбомной ориентации. Новая функция двойной записи видео позволяет одновременно использовать фронтальную и основную камеры: фронтальная обеспечивает стабилизацию и удерживает вас в кадре, а основная позволяет приближать изображение.
В основе iPhone Air лежит новый чип A19 Pro с шестиядерным процессором. Графический процессор обновлен вторым поколением технологии Dynamic Caching, удвоенной математической производительностью и унифицированным сжатием изображений. Смартфон также оснащен новым кастомным модемом C1X, который вдвое быстрее, и новым чипом N1, интегрирующим Wi-Fi 7, Bluetooth и Thread-соединения. iPhone Air будет поддерживать только eSIM.
iPhone Air займет место модели Plus в линейке Apple, располагаясь между стандартным iPhone 17 и флагманским iPhone 17 Pro. Устройство будет доступно в четырех цветовых решениях: космический черный (Space Black), облачно-белый (Cloud White), светлое золото (Light Gold) и небесно-синий (Sky Blue).