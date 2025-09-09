Представлен iPhone 17

Корпорация Apple представила новое поколение смартфонов. Запись презентации доступна на сайте компании.

В линейку вошло четыре новых устройства. Базовый iPhone 17 получил 6,3-дюймовый дисплей с более тонкими рамками, а также с частотой обновления 120 герц. Смартфон будет доступн в пяти цветах: лавандовый, голубой, салатовый, белый и черный.

Ранее опрошенные Reuters аналитики предсказали, что iPhone 17 Air будет самым востребованным в продаже смартфоном Apple. Специалисты отметили привлекательность нового форм-фактора устройства.