На севере Бразилии впервые записаны звуки клюворылых китов

Международная команда ученых установила гидрофоны в бассейне реки Фос-ду-Амазонас на севере Бразилии и настроила их на частоту 192–384 килогерц, чтобы записать звуки редких морских млекопитающих. Анализ полученных аудиозаписей показал, что биологам удалось зафиксировать как минимум три разных вида клюворылых китов. Эти данные помогут лучше понять биоразнообразие Атлантики и выработать меры для охраны редких морских животных. Исследование опубликовано в журнале The Journal of the Acoustical Society of America.

© inscience.news

Наблюдение за китами стало популярным досугом на побережьях по всему миру. Голубые киты, горбатые и косатки хорошо исследованы — их можно увидеть в дикой природе с берега или во время морских туров. Однако есть и другие китообразные, которые до сих пор остаются в тени. Одни из них — клюворылые киты Ziphiidae. Они проводят большую часть жизни на глубине и ныряют до трех тысяч метров, оставаясь под водой дольше двух часов. На поверхности эти киты ведут себя тихо из-за хищников, поэтому их очень сложно заметить.

Международная команда ученых решила записать звуки клюворылых китов. Они издают особые импульсы, которые обычно не звучат на поверхности. В 2022 году исследователи установили гидрофоны в бассейне реки Фос-ду-Амазонас на севере Бразилии и настроили их на частоту 192–384 килогерц. Так команда сделала девять аудиозаписей и увидела китов четыре раза. Проанализировав записи, ученые определили, что услышали сигналы как минимум трех разных видов клюворылых китов.

«Это исследование впервые документально зафиксировало акустические параметры клюворылых китов в водах Бразилии, а также предоставило новую информацию о биоразнообразии китообразных на севере страны», — рассказал Рафаэль Барбоза Мачадо, соавтор исследования из Федерального университета Жуис-ди-Фора, Бразилия.

Акустический мониторинг может стать новым инструментом для изучения редких морских млекопитающих. В будущем команда планирует продолжить исследования в западной части Южной Атлантики — регионе, биоразнообразие которого пока остается почти неизученным.