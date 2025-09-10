Названа категория людей, которая притягивает комаров

Проведено немало исследований на предмет привлекательности людей для комаров в зависимости от самых разных факторов — от запаха кожи и температуры до диеты и группы крови. Теперь выяснилось, что кровососущие предпочитают любителей пива.

© Телеканал «Наука»

Это несколько неожиданное открытие было сделано на ежегодном музыкальном фестивале Lowlands в Нидерландах в 2023-м. Ученые из Неймегенского университета Радбода специально привезли туда тысячи голодных самок малярийных комаров.

Исследователи построили временную лабораторию из грузовых контейнеров и пригласили гостей мероприятия послужить науке. Около 500 участников эксперимента заполнили анкету о своей гигиене, диете и поведении на фестивале, а затем сунули руку в клетку к гнусу.

Комариное логово было сконструировано так, чтобы кровососущие чувствовали запах человека, но не могли укусить. Видеокамера фиксировала, сколько насекомых садилось на руку добровольца по сравнению с кормушкой с сахаром на другой стороне клетки. Сопоставив видеозаписи и ответы из анкет, исследователи получили четкие результаты, которыми поделились в статье на сервере препринтов bioRxiv.

Участники, употреблявшие пиво, оказались в 1,35 раза привлекательнее для комаров, чем те, кто его не пил. Крошечные вампиры также чаще выбирали людей, которые делили постель с кем-то минувшей ночью. Кроме того, выяснилось, что недавний душ и солнцезащитный крем делают людей менее привлекательными для жужжащей угрозы.

«Мы обнаружили, что комаров привлекают те, кто избегает солнцезащитного крема, пьет пиво и делит постель с кем-то, — сообщили исследователи. — У них просто вкус к гедонистам среди нас».

Комары — это не просто надоедливые кусаки, они также представляют серьезную угрозу для общественного здоровья, поскольку могут распространять такие болезни, как малярия и лихорадка денге. Любое исследование, которое может уберечь нас от опасности, — это большая помощь.

Хотя это исследование ограничено всего одним фестивалем и некоторыми его посетителями, оно все же дает представление о том, почему некоторые люди особенно привлекательны для комаров. И оно содержит информацию о том, как защититься от укусов: наносить солнцезащитный крем, регулярно принимать душ и ограничить или полностью избегать употребления пива.