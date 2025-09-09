Volkswagen вложит до €1 млрд в искусственный интеллект

Немецкий автопроизводитель Volkswagen инвестирует до €1 млрд ($1,2 млрд) в искусственный интеллект к 2030 году. Компания делает ставку на ИИ для ускорения развертывания транспортных средств и инноваций при одновременном повышении эффективности. Об этом пишет Reuters.

© Sostav.ru

Volkswagen направит деньги на разработку автомобилей с поддержкой искусственного интеллекта, промышленные приложения и расширение высокопроизводительной IT-инфраструктуры. Автопроизводитель ожидает, что инициатива позволит сэкономить до €4 млрд к 2035 году.

В Volkswagen заявили, что ИИ значительно ускорит процесс разработки новых моделей автомобилей и технологий.