В Арктике подняли станцию, работавшую четыре года под водой

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) успешно подняли со дна Северного Ледовитого океана автоматическую буйковую станцию. Устройство находилось на глубине около двух километров и в течение четырёх лет непрерывно проводило подводные измерения.

Работы выполнялись с борта научно-экспедиционного судна «Академик Трешников» во время его перехода к дрейфующей станции «Северный полюс-42». По предварительной оценке, все приборы станции сохранили работоспособность, а записанные данные не повреждены.

Учёные уже приступили к расшифровке и анализу полученной информации.

Ранее Россия приступила к разработке специализированного энергетического оборудования для арктических регионов. Как сообщили в Минпромторге, речь идет о ветрогенераторах, способных работать в экстремальных условиях, и высокоэффективных солнечных электростанциях.