Первая римская гробница в Албании поразила богатством

В Албании археологи впервые нашли монументальную гробницу римского времени. Открытие сделано в городе Стрикчане и, по предварительным данным, может представлять собой древний мавзолей, сообщает Asharq Al Awsat.

Сооружение датируется III-IV веками н. э. и стало первой крупной усыпальницей римского периода, обнаруженной на территории страны, которая некогда входила в состав империи. По мнению исследователей из Института археологии, архитектурные особенности ясно указывают на ритуальное назначение памятника.

Гробница расположена на горном плато неподалеку от границы с Северной Македонией. Основная часть скрыта под землей, а на поверхности ее охраняют массивные известняковые плиты с эпитафиями на греческом языке. Внутри обнаружены останки как минимум двух человек. Один из них, по надписи, носил имя Джеллиано, характерное для римской эпохи. Второй, предположительно родственник, остается безымянным.

Любопытно, что имя владельца высечено греческими буквами, но имеет латинское звучание, а вторая надпись посвящает гробницу Юпитеру. Размеры захоронения - девять на шесть метров - превосходят многие известные аналоги, что само по себе свидетельствует о высоком статусе похороненных. Стены и перекрытия украшены белым камнем с резными узорами.

Среди находок - фрагменты стеклянной посуды, ножи и кусок ткани с золотой вышивкой. Все это подтверждает принадлежность усопших к богатому слою общества.

Руководитель экспедиции Эриксон Николи отметил, что в древности усыпальница подвергалась разграблению как минимум дважды, однако часть ценностей сохранилась до наших дней.