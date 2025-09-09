Найден беспрецедентный клад золотых украшений в Трансильвании

Национальный музей истории Трансильвании начал исследование клада, обнаруженного археологом-любителем в окрестностях Клужа. По оценке специалистов, подобной находки на территории Румынии ещё не делали. Для уточнения происхождения артефактов будет проведён сравнительный анализ с материалами из других стран.

© Российская Газета

Как сообщает The Jerusalem Post, ценности были подняты из земли с помощью металлодетектора. В сосуде оказалось 121 изделие из золота, которые уже переданы в лабораторию для очистки и реставрации. К изучению подключена международная команда, куда вошли археологи, химики, физики и геологи. Им предстоит определить состав металла, реконструировать технику изготовления и проследить культурные связи находки.

Возраст клада оценивается примерно в 3400 лет, что относит его к эпохе бронзы. Особый интерес вызвало массивное кольцо из толстой проволоки со спиральными концами. По словам куратора музея Мальвинки Урак, на территории Румынии подобных украшений до сих пор не встречали.

Сервиз XIX века, спрятанный за печкой, и перстень из клада Степана Разина. Истории россиян, которые нашли клад

Сокровище было спрятано между 1400 и 1200 годами до н. э. Большая часть находок - 116 миниатюрных звеньев с насечками, которые специалисты трактуют как серьги.