Древний могильник в Якутии помогли обнаружить лошади

Захоронение, сделанное 5,5 тысячи лет назад, обнаружили ученые на берегу реки Лены. Находку поспособствовала лошадь, случайно выбившая копытом череп из осыпающегося берега.

Обнаружил вывалившийся череп местный краевед, он сообщил находке знакомому археологу кандидату исторических наук Виктору Дьяконову, который работает здесь много лет. Начались раскопки, в результате которых удалось точно установить, что на берегах Лены люди, причем достаточно цивилизованные, появились еще пять с половиной тысяч лет назад. Находка сделана в местности Ой-Муран Хангаласского улуса республики Саха (Якутия). О том, что за люди жили здесь во времена неолита (последнего периода каменного века), покажут дальнейшие исследования остеологов.

Предварительно можно сказать, что вдоль течения Лены погребены были взрослый мужчина и, предположительно, подросток (его скелет сохранился не полностью). Около них найдены разложившиеся элементы луков, об их наличии в изначальных погребениях можно только предполагать. Зато стрелы в большом количестве там точно были. Специалисты нашли множество кремневых, сланцевых и халцедоновых черешковых наконечников стрел, то есть погребли людей вместе со стрелковым оружием и большим количеством боеприпасов. Также археологи обнаружили два кремниевых ножа с рукоятями из кости. Такое наличие оружия может служить свидетельством высокого статуса как мужчины, так и подростка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментарий кандидата исторических наук Виктора ДЬЯКОНОВА:

Вывод о «возрасте» захоронения сделан по костным останкам. Скелет мужчины идентифицирован достаточно точно, но для более конкретной идентификации потребуется заключение антропологов. По первоначальным предположениям, останки покойных принадлежат представителям Ымыяхтахской или Белькачинской культуры. Впрочем, некоторые данные, полученные при первоначальном освидетельствовании останков могут быть ошибочными. «удревнить» их могла пища более ранних обитателей Сибири. Так что исследователи не исключают, что покойники были погребены во времена Сыалахской культуры. Пол подростка не установлен: многие кости, в том числе таз, разрушены но археологи не исключают, что это могла быть и девочка: она тоже могла быть охотницей