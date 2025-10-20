Почему онлайн PDF-конвертеры не безопасны?

PDF — очень популярный формат для печати и отправки документов, и для того, чтобы конвертировать другие файлы в PDF, многие люди пользуются веб-приложениями и прочими онлайн-инструментами. И хотя они действительно бывают удобными, ими лучше не пользоваться, если есть другие варианты. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

© Unsplash

Потенциальные утечки данных

Всякий раз, когда вы загружаете документы на онлайн PDF-платформу, вы отдаете веб-сайту полный доступ к их содержимому. Хотя большинство подобных инструментов уверяют, что удаляют загруженные документы после их конвертирования, нет никаких гарантий, что это действительно так. Как только файлы загружены на чужие серверы, они попадают в руки компании или веб-мастера, который работает над сайтом.

Онлайн-конвертеры уже не раз попадались на утечках файлов пользователей, включая довольно чувствительные документы, вроде паспортов, водительских прав, контрактов и сертификатов. Любая из этих бумаг — желанная добыча для мошенников, которые хотят провернуть кражу личности. А произошло все из-за того, что операторы этих веб-приложений халатно обращались с частной информацией — получить доступ к ней мог любой, кто знал, как найти нужный облачный сервер.

Угроза безопасности устройства

Помимо утечек данных, онлайн-конвертеры могут представлять и угрозу для безопасности вашего ПК или смартфона. В PDF, как и другие форматы файлов, можно встроить вредоносный код. Если вы загрузили документ в веб-приложение, ничто не гарантирует, что после конверсии вы скачаете чистый, не зараженный файл. Причем об этом предупреждают не только правоохранительные органы, вроде ФБР, но и частные агентства по кибербезопасности.

Множество оффлайн-альтернатив

Оправдать веб-приложения можно было бы в отсутствие хороших оффлайновых инструментов для конверсии в PDF, но они существуют, и их достаточно много. В Интернете не трудно отыскать программы, которые либо выпущены проверенными компаниями, такими как Adobe, либо проекты с открытым исходным кодом, где сообщество само проверяет приложение на предмет неприятных сюрпризов. PDFsam Basic, PDF Arranger, Stirling PDF для macOS и Linux — вариантов много.