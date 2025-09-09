HONOR MagicBook X16 AMD: быстрый и вменяемый по цене 16" ноут для дома, но не для поездок

Не бывает в недорогих ноутбуках с большим экраном всего и сразу. Но у MagicBook X16 AMD (он же GOH-X согласно модельной классификации HONOR) и процессор очень мощный, и цена в порядке, и экран хороший, и вес умеренный. И вы уже догадываетесь, за счёт чего это было обеспечено? ;)

Внешний вид

Вид у ноутбука HONOR MagicBook X16 AMD стильный и в меру строгий, но по качеству напыления краски — всё же слегка бюджетный. А всё потому, что корпус здесь пластиковый.

© Ferra.ru

Экран раскрывается на 180 градусов, ну почти. Это похвально — «недостаточных» углов раскрытия экрана при такой конструкции быть не может, независимо от вашего роста и/или высоты кресла, в котором вы сидите.

© Ferra.ru

Портов здесь, к сожалению, не так уж много. На левом боку: USB-A с поддержкой USB 3.1, HDMI 2.0, USB-C (тоже USB 3.1), через который также производится зарядка.

© Ferra.ru

На правом боку: USB-A (USB 3.1) и комбинированный 3,5-мм разъём для наушников.

© Ferra.ru

Картридера здесь нет, так что, это всё. Получается, когда ноутбук заряжается, доступных USB-C портов не остаётся вовсе (либо надо использовать переходник), и свободны лишь два USB-A порта и один HDMI.

© Ferra.ru

При этом, для своих габаритов ноутбук довольно лёгкий (1,74 кг) и тонкий (19,9 мм). В общем, HONOR MagicBook X16 AMD — это такой 16-дюймовый «MacBook Air».

© Ferra.ru

Заряжается ноутбук от 65-ваттного компактного блока питания, поставляемого с кабелем с разъёмом USB-C на обеих сторонах.

Экран

Ноутбук HONOR MagicBook X16 AMD имеет 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920х1200 пикселей и максимальной частотой обновления 60 Гц. Матрица — BOEhydis NV160WUM-NH. Заявленная максимальная яркость составляет 300 кд/м2, измеренная калориметром — 330 кд/м2. Это более чем комфортная яркость для работы в помещении, в том числе в ясный день возле окна. Даже если бы было ровно 300 кд/м2, было бы неплохо. А вот ноутбуков с 250 кд/м2 лучше избегайте, очень уж тусклые у них экраны.

HONOR MagicBook X16 AMD 2025 Максимальный уровень яркости (мин/макс) 331/4,2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1100:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал) 100% DeltaE (меньше = лучше) 4,38 Гамма (идеальная — 2,2) 2,0 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7000К

По цветопередаче HONOR MagicBook X16 AMD выше среднего, и точно приличнее своих основных конкурентов. В качестве ОС на тестовом экземпляре установлена Windows 11 Домашняя для одного языка, но стартовая по цене модель поставляется без операционной системы.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура HONOR MagicBook X16 AMD почти такая же, как и у других 16-дюймовых моделей ноутбуков HONOR, в том числе, HONOR MagicBook Pro 16, разве что ход клавиш чуть мягче.

© Ferra.ru

Раздельно стоящие низкопрофильные клавиши с коротким, но чётким ходом, присутствует циферный блок.

Главный минус: узкие клавиши «Ё» и правый Shift, а также полное отсутствие подсветки.

© Ferra.ru

Плюсы: Ctrl в левом-нижнем углу, удобное взаимодействие с рядом функциональных клавиш F1–F12. Их поведение зависит от статуса клавиши Fn, у которой имеется индикатор в правом-верхнем углу (как и у Caps Lock). Если индикатор горит — значит, по умолчанию нажатие на F1–F12 активирует мультимедиа-функции: изменение яркости экрана, управление громкостью и т.п. Для функций, завязанных на F1–F12 в операционной системе нужно нажимать эти клавиши с зажатой Fn.

Если же индикатор выключен, всё наоборот. При этом, переключается режим однократным нажатием клавиши Fn.

Что касается тачпада, то как и у других ноутбуков с циферным блоком он смещён немного влево, что может не понравиться тем, кому циферный блок вообще не нужен. По площади тачпад чуть меньше, чем у Pro-версий 16-дюймовых ноутбуков HONOR, однако тактильно он мне понравился больше. Плюс, у него более мягкое нажатие, имитирующее кнопки мыши.

Производительность и автономность

HONOR MagicBook X16 AMD работает на процессоре AMD Ryzen 5 6600H c TDP 35–40 Вт («сбалансированная» производительность и максимальная). Для 16-дюймового ноутбука за 50 тысяч рублей это довольно приличная производительность, ближайшие конкуренты либо столь же «шустрые», либо уже не дотягивают.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Оперативная память здесь распаянная, 16 ГБ LPDDR5 3200 МГц. Расширить её нельзя.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

В качестве накопителя именно у тестового экземпляра выступает терабайтный SSD PCIe 4.0 NVMe от SanDisk с впечатляющими, для относительно недорогой модели, скоростями чтения и записи. Слот M.2 у ноутбука только один, что для 16" моделей как бы минус — в эти крупные махины хорошим тоном считается установка двух слотов M.2.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

В общем, ноутбук хоть и создан для работы, но подойдёт даже для не очень требовательных игр (ну или просто не очень новых игр, скажем так — какая-нибудь GTA V или Monster Hunter Rise на нём будут играться весьма бодро).

Казалось бы — в чём подвох? Брендовый 16-дюймовый тонкий и лёгкий ноутбук с «полноценным» процессором (семейство H, а не U) и SSD флагманского уровня по цене от 50 до 60 тысяч рублей выглядит слишком уж привлекательно. Где-то должна быть ложка дёгтя.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

И она есть — это автономность. В принципе, батарея на 42 Вт*ч — это для 16" мало даже «на бумаге». В тесте PC Mark 10 с яркостью экрана 200 кд/м2 ноутбук проработал 5 часов в режиме просмотра видео и 4 часа в режиме имитации офисной работы. С полной яркостью цифры, разумеется, ещё скромнее: 4 часа видео и чуть менее 3,5 часов офисной работы.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Для сравнения, 16-дюймовый Tecno Megabook K16SDA с 70 Вт*ч при яркости 200 кд/м2 может проработать в этом тесте до 13 часов в режиме видео и до 12 часов в режиме имитации офисной работы.

© Ferra.ru

В общем, если для вас автономность важнее тишины и скорости работы — то HONOR MagicBook X16 AMD вам вряд ли подойдёт. Это скорее ноутбук для того, чтобы его носить из дома на работу, из работы домой и почти всегда использовать от розетки, от аккумулятора задействовать в редких случаях и ненадолго.

Конкуренты

© Ferra.ru

Tecno Megabook K16SDA

© Ferra.ru

Данный ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen 7 5800U с TDP 15 Вт, но за счёт восьми ядер вместо шести его производительность в бенчмарках всего на 3% ниже, чем у Ryzen 5 6600H. Правда, шумит под нагрузкой восьмиядерный ноут сильнее, а для быстрой работы Windows, к примеру, важнее шесть, но более быстрых ядер, вместо восьми, но по отдельности менее быстрых, например.

Тем не менее, Tecno Megabook K16SDA чуть легче, чем HONOR MagicBook X16 AMD, но главное — за счёт большого аккумулятора работает он значительно дольше, до 12–13 часов. Однако у него в два раза более медленная память: причём, как ОЗУ, так и накопитель SSD. Всё это можно апгрейдить (за это плюс), но мало кто из покупателей недорогих ноутбуков этим в реальности занимается (вы, аудитория нашего сайта, не в счёт, вы исключение).

Infinix InBook Y3H Max YL613H

© Ferra.ru

Как и вариант от Tecno, Infinix может похвастаться приличной автономностью и малой толщиной по сравнению с HONOR, но на этом плюсы заканчиваются. Здесь медленнее процессор (процентов на 15 в среднем), у него так же медленный SSD, он весит уже на 140 грамм больше, чем HONOR, у него медленнее память и, в отличие от HONOR и Tecno, его крышка раскрывается всего где-то на 135 градусов (ну вдруг вам это важно).

Итого

Глобально у HONOR MagicBook X16 AMD при его цене (а цены стартуют от 39600 рублей на сегодня, что для 16" ноута с хорошим экраном и мощным процессором + не нонейм брендом весьма себе) всего один существенный недостаток — автономность. Если 4-5 часов работы вам достаточно, то по сравнению с конкурентами HONOR быстрее (ещё и комплектный SSD породистый и распаянная ОЗУ очень быстрые), работает практически бесшумно, да ещё и весит меньше всех.

Для работы вдали от розетки он не очень подходит, но как переносной компьютер — это хороший выбор.