HONOR MagicBook X16 AMD: быстрый и вменяемый по цене 16" ноут для дома, но не для поездок
Не бывает в недорогих ноутбуках с большим экраном всего и сразу. Но у MagicBook X16 AMD (он же GOH-X согласно модельной классификации HONOR) и процессор очень мощный, и цена в порядке, и экран хороший, и вес умеренный. И вы уже догадываетесь, за счёт чего это было обеспечено? ;)
Внешний вид
Вид у ноутбука HONOR MagicBook X16 AMD стильный и в меру строгий, но по качеству напыления краски — всё же слегка бюджетный. А всё потому, что корпус здесь пластиковый.
Экран раскрывается на 180 градусов, ну почти. Это похвально — «недостаточных» углов раскрытия экрана при такой конструкции быть не может, независимо от вашего роста и/или высоты кресла, в котором вы сидите.
Портов здесь, к сожалению, не так уж много. На левом боку: USB-A с поддержкой USB 3.1, HDMI 2.0, USB-C (тоже USB 3.1), через который также производится зарядка.
На правом боку: USB-A (USB 3.1) и комбинированный 3,5-мм разъём для наушников.
Картридера здесь нет, так что, это всё. Получается, когда ноутбук заряжается, доступных USB-C портов не остаётся вовсе (либо надо использовать переходник), и свободны лишь два USB-A порта и один HDMI.
При этом, для своих габаритов ноутбук довольно лёгкий (1,74 кг) и тонкий (19,9 мм). В общем, HONOR MagicBook X16 AMD — это такой 16-дюймовый «MacBook Air».
Заряжается ноутбук от 65-ваттного компактного блока питания, поставляемого с кабелем с разъёмом USB-C на обеих сторонах.
Экран
Ноутбук HONOR MagicBook X16 AMD имеет 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920х1200 пикселей и максимальной частотой обновления 60 Гц. Матрица — BOEhydis NV160WUM-NH. Заявленная максимальная яркость составляет 300 кд/м2, измеренная калориметром — 330 кд/м2. Это более чем комфортная яркость для работы в помещении, в том числе в ясный день возле окна. Даже если бы было ровно 300 кд/м2, было бы неплохо. А вот ноутбуков с 250 кд/м2 лучше избегайте, очень уж тусклые у них экраны.
HONOR MagicBook X16 AMD 2025 Максимальный уровень яркости (мин/макс) 331/4,2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1100:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал) 100% DeltaE (меньше = лучше) 4,38 Гамма (идеальная — 2,2) 2,0 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7000К
По цветопередаче HONOR MagicBook X16 AMD выше среднего, и точно приличнее своих основных конкурентов. В качестве ОС на тестовом экземпляре установлена Windows 11 Домашняя для одного языка, но стартовая по цене модель поставляется без операционной системы.
Клавиатура и тачпад
Клавиатура HONOR MagicBook X16 AMD почти такая же, как и у других 16-дюймовых моделей ноутбуков HONOR, в том числе, HONOR MagicBook Pro 16, разве что ход клавиш чуть мягче.
Раздельно стоящие низкопрофильные клавиши с коротким, но чётким ходом, присутствует циферный блок.
Главный минус: узкие клавиши «Ё» и правый Shift, а также полное отсутствие подсветки.
Плюсы: Ctrl в левом-нижнем углу, удобное взаимодействие с рядом функциональных клавиш F1–F12. Их поведение зависит от статуса клавиши Fn, у которой имеется индикатор в правом-верхнем углу (как и у Caps Lock). Если индикатор горит — значит, по умолчанию нажатие на F1–F12 активирует мультимедиа-функции: изменение яркости экрана, управление громкостью и т.п. Для функций, завязанных на F1–F12 в операционной системе нужно нажимать эти клавиши с зажатой Fn.
Если же индикатор выключен, всё наоборот. При этом, переключается режим однократным нажатием клавиши Fn.
Что касается тачпада, то как и у других ноутбуков с циферным блоком он смещён немного влево, что может не понравиться тем, кому циферный блок вообще не нужен. По площади тачпад чуть меньше, чем у Pro-версий 16-дюймовых ноутбуков HONOR, однако тактильно он мне понравился больше. Плюс, у него более мягкое нажатие, имитирующее кнопки мыши.
Производительность и автономность
HONOR MagicBook X16 AMD работает на процессоре AMD Ryzen 5 6600H c TDP 35–40 Вт («сбалансированная» производительность и максимальная). Для 16-дюймового ноутбука за 50 тысяч рублей это довольно приличная производительность, ближайшие конкуренты либо столь же «шустрые», либо уже не дотягивают.
Оперативная память здесь распаянная, 16 ГБ LPDDR5 3200 МГц. Расширить её нельзя.
В качестве накопителя именно у тестового экземпляра выступает терабайтный SSD PCIe 4.0 NVMe от SanDisk с впечатляющими, для относительно недорогой модели, скоростями чтения и записи. Слот M.2 у ноутбука только один, что для 16" моделей как бы минус — в эти крупные махины хорошим тоном считается установка двух слотов M.2.
В общем, ноутбук хоть и создан для работы, но подойдёт даже для не очень требовательных игр (ну или просто не очень новых игр, скажем так — какая-нибудь GTA V или Monster Hunter Rise на нём будут играться весьма бодро).
Казалось бы — в чём подвох? Брендовый 16-дюймовый тонкий и лёгкий ноутбук с «полноценным» процессором (семейство H, а не U) и SSD флагманского уровня по цене от 50 до 60 тысяч рублей выглядит слишком уж привлекательно. Где-то должна быть ложка дёгтя.
И она есть — это автономность. В принципе, батарея на 42 Вт*ч — это для 16" мало даже «на бумаге». В тесте PC Mark 10 с яркостью экрана 200 кд/м2 ноутбук проработал 5 часов в режиме просмотра видео и 4 часа в режиме имитации офисной работы. С полной яркостью цифры, разумеется, ещё скромнее: 4 часа видео и чуть менее 3,5 часов офисной работы.
Для сравнения, 16-дюймовый Tecno Megabook K16SDA с 70 Вт*ч при яркости 200 кд/м2 может проработать в этом тесте до 13 часов в режиме видео и до 12 часов в режиме имитации офисной работы.
В общем, если для вас автономность важнее тишины и скорости работы — то HONOR MagicBook X16 AMD вам вряд ли подойдёт. Это скорее ноутбук для того, чтобы его носить из дома на работу, из работы домой и почти всегда использовать от розетки, от аккумулятора задействовать в редких случаях и ненадолго.
Конкуренты
Tecno Megabook K16SDA
Данный ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen 7 5800U с TDP 15 Вт, но за счёт восьми ядер вместо шести его производительность в бенчмарках всего на 3% ниже, чем у Ryzen 5 6600H. Правда, шумит под нагрузкой восьмиядерный ноут сильнее, а для быстрой работы Windows, к примеру, важнее шесть, но более быстрых ядер, вместо восьми, но по отдельности менее быстрых, например.
Тем не менее, Tecno Megabook K16SDA чуть легче, чем HONOR MagicBook X16 AMD, но главное — за счёт большого аккумулятора работает он значительно дольше, до 12–13 часов. Однако у него в два раза более медленная память: причём, как ОЗУ, так и накопитель SSD. Всё это можно апгрейдить (за это плюс), но мало кто из покупателей недорогих ноутбуков этим в реальности занимается (вы, аудитория нашего сайта, не в счёт, вы исключение).
Infinix InBook Y3H Max YL613H
Как и вариант от Tecno, Infinix может похвастаться приличной автономностью и малой толщиной по сравнению с HONOR, но на этом плюсы заканчиваются. Здесь медленнее процессор (процентов на 15 в среднем), у него так же медленный SSD, он весит уже на 140 грамм больше, чем HONOR, у него медленнее память и, в отличие от HONOR и Tecno, его крышка раскрывается всего где-то на 135 градусов (ну вдруг вам это важно).
Итого
Глобально у HONOR MagicBook X16 AMD при его цене (а цены стартуют от 39600 рублей на сегодня, что для 16" ноута с хорошим экраном и мощным процессором + не нонейм брендом весьма себе) всего один существенный недостаток — автономность. Если 4-5 часов работы вам достаточно, то по сравнению с конкурентами HONOR быстрее (ещё и комплектный SSD породистый и распаянная ОЗУ очень быстрые), работает практически бесшумно, да ещё и весит меньше всех.
Для работы вдали от розетки он не очень подходит, но как переносной компьютер — это хороший выбор.