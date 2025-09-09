Ученый объяснил, почему в космосе не бывает жидкостей

Жидкое состояние вещества требует довольно узкого диапазона температур и давлений. Но соблюдаются ли эти условия в космическом пространстве?

По словам доктора Аластера Ганна, радиоастронома в Центре астрофизики Джодрелл-Бэнк при Манчестерском университете, в космосе давление почти везде равно нулю. В результате жидкость там просто не может существовать.

В целом любой материал может находиться либо в твёрдом, либо в газообразном состоянии. Это зависит от температуры окружающей среды. При этом если в атмосфере планеты или под её корой есть давление, то существует вероятность образования там жидкостей.