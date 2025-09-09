Исследование: мозг разных людей обрабатывает цвета одинаково

Помните сине-черное или бело-золотое платье, разделившее интернет-пользователей на два непримиримых лагеря?

© Naukatv.ru

Этот забавный мем — яркая иллюстрация вопроса, давно занимающего ученых: как же мы воспринимаем цвета?

«Это же вечный вопрос, не так ли?» — говорит Андреас Бартельс, профессор визуальной нейронауки Тюбингенского университета в Германии.

Но ученые хорошо понимают, какие части мозга отвечают за зрение. Они даже выяснили, где выполняются различные задачи обработки визуальной информации, такие как распознавание движения, идентификация цветов и адаптация к различным условиям освещения.

Удивительно, но можно даже определить, что видит человек, определив с помощью МРТ, какие части его мозга активны.

«Кажется, что это из разряда научной фантастики, правда? — спрашивает Бартельс. — Поразительно, что это возможно, но до сих пор проверяли это только на мозге конкретного человека».

То есть этот научный фокус удавалось провернуть с отдельными людьми. Сначала испытуемому, лежащему в МРТ-аппарате, показывали серию изображений и фиксировали реакцию его мозга. После такой первоначальной «тренировки» исследователи могли случайным образом показать одну из картинок и, основываясь лишь на активности мозга, с высокой долей вероятности угадать, что там было изображено.

В новом исследовании профессор Бартельс и сотрудник его лаборатории Михаэль Баннерт использовали этот метод, чтобы сравнить восприятие цветов разными людьми. Они помещали в МРТ-сканер людей с нормальным цветовым зрением, которые наблюдали за расширяющимися концентрическими кольцами красного, зеленого или желтого цвета.

По данным 15 участников была вычислена усредненная реакция мозга на цвет в различных его отделах. Ее использовали для предсказания цвета и яркости того, что видел очередной испытуемый, основываясь только на его нейронной активности.

Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience. Они показывают, что «существуют общие черты в том, как мозг разных людей кодирует цвет, и это каким-то образом связано с тем, как наш мозг представляет визуальное пространство», говорит Баннерт.

«Статья Бартельса — это просто суперкруто», — оценил Бевил Конвей из Национального института глазных болезней.

Получается, цветовое восприятие очень похоже у разных людей (по крайней мере, с нормальным цветовым зрением), и не только.

«Интересно, что очень похожие результаты были недавно получены на макаках-резусах», — добавил он.

Напрашивается вывод о глубоких эволюционных корнях качественного восприятия цвета.

«Работа показывает, что эволюционное давление отбора очень сильно благоприятствует высокоточной цветопередаче — что можно считать просто замысловатым способом продемонстрировать важность цвета с эволюционной точки зрения», — подчеркнул Конвей.

А что насчет платья? Почему его видят разным?

«Цвета — это не просто физическое свойство. Восприятие цвета всегда включает в себя вычисление мозгом освещения», — объясняет Бартельс.

На закате белый лист бумаги выглядит красноватым. В дождливый день тот же лист кажется более синевато-серым.

«Но каждый раз вы видите, что лист бумаги белый, верно?» — продолжает он.

С платьем алгоритм цветокоррекции мозга дал сбой. И это не такой распространенный случай — оттого он и завирусился.

«Если бы люди регулярно расходились во мнениях о цветах, социальное знание о цветах зафиксировало бы эти разногласия», — уверен ученый.

© Соцсети

Предвзятость некоторых мозговых клеток в отношении разных цветов стала новым открытием, которое «не совсем вписывается» в теории об обработке цвета зрительной корой, заметила специалист по цветовому зрению Дженни Бостен из Сассекского университета.