Исследование: мозг разных людей обрабатывает цвета одинаково

Мозг разных людей обрабатывает цвета одинаково, показала фМРТ
Помните сине-черное или бело-золотое платье, разделившее интернет-пользователей на два непримиримых лагеря?
Этот забавный мем — яркая иллюстрация вопроса, давно занимающего ученых: как же мы воспринимаем цвета?
«Это же вечный вопрос, не так ли?» — говорит Андреас Бартельс, профессор визуальной нейронауки Тюбингенского университета в Германии.
Но ученые хорошо понимают, какие части мозга отвечают за зрение. Они даже выяснили, где выполняются различные задачи обработки визуальной информации, такие как распознавание движения, идентификация цветов и адаптация к различным условиям освещения.
Удивительно, но можно даже определить, что видит человек, определив с помощью МРТ, какие части его мозга активны.
«Кажется, что это из разряда научной фантастики, правда? — спрашивает Бартельс. — Поразительно, что это возможно, но до сих пор проверяли это только на мозге конкретного человека».
То есть этот научный фокус удавалось провернуть с отдельными людьми. Сначала испытуемому, лежащему в МРТ-аппарате, показывали серию изображений и фиксировали реакцию его мозга. После такой первоначальной «тренировки» исследователи могли случайным образом показать одну из картинок и, основываясь лишь на активности мозга, с высокой долей вероятности угадать, что там было изображено.
В новом исследовании профессор Бартельс и сотрудник его лаборатории Михаэль Баннерт использовали этот метод, чтобы сравнить восприятие цветов разными людьми. Они помещали в МРТ-сканер людей с нормальным цветовым зрением, которые наблюдали за расширяющимися концентрическими кольцами красного, зеленого или желтого цвета.
По данным 15 участников была вычислена усредненная реакция мозга на цвет в различных его отделах. Ее использовали для предсказания цвета и яркости того, что видел очередной испытуемый, основываясь только на его нейронной активности.
Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience. Они показывают, что «существуют общие черты в том, как мозг разных людей кодирует цвет, и это каким-то образом связано с тем, как наш мозг представляет визуальное пространство», говорит Баннерт.
«Статья Бартельса — это просто суперкруто», — оценил Бевил Конвей из Национального института глазных болезней.
Получается, цветовое восприятие очень похоже у разных людей (по крайней мере, с нормальным цветовым зрением), и не только.
«Интересно, что очень похожие результаты были недавно получены на макаках-резусах», — добавил он.
Напрашивается вывод о глубоких эволюционных корнях качественного восприятия цвета.
«Работа показывает, что эволюционное давление отбора очень сильно благоприятствует высокоточной цветопередаче — что можно считать просто замысловатым способом продемонстрировать важность цвета с эволюционной точки зрения», — подчеркнул Конвей.
А что насчет платья? Почему его видят разным?
«Цвета — это не просто физическое свойство. Восприятие цвета всегда включает в себя вычисление мозгом освещения», — объясняет Бартельс.
На закате белый лист бумаги выглядит красноватым. В дождливый день тот же лист кажется более синевато-серым.
«Но каждый раз вы видите, что лист бумаги белый, верно?» — продолжает он.
С платьем алгоритм цветокоррекции мозга дал сбой. И это не такой распространенный случай — оттого он и завирусился.
«Если бы люди регулярно расходились во мнениях о цветах, социальное знание о цветах зафиксировало бы эти разногласия», — уверен ученый.
Предвзятость некоторых мозговых клеток в отношении разных цветов стала новым открытием, которое «не совсем вписывается» в теории об обработке цвета зрительной корой, заметила специалист по цветовому зрению Дженни Бостен из Сассекского университета.
«Если [исследование] выдержит проверку временем (а нет причин, почему бы и нет), оно может изменить наше представление о кодировании цвета в коре головного мозга», — заключила она.