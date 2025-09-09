Apple допустила повышение цен на фоне пошлин Трампа

Президента США Дональда Трампа и министра торговли Говарда Лютника не устраивает, что iPhone производятся за рубежом.

© Газета.Ru

Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Это нереалистичное требование, по мнению аналитиков, потребует годы для реализации и приведёт к удвоению, а то и утроению текущей средней цены iPhone, составляющей около $1000», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что главный исполнительный директор Apple Тим Кук пытался умиротворить американского лидера, пообещав инвестировать в США $500 млрд в течение следующих четырех лет и подарить Трампу статую с постаментом из 24-каратного золота.

Подобные переговоры, по словам журналистов, помогли компании защититься от пошлин Трампа, однако ввозимые в США iPhone по-прежнему облагаются пошлинами в размере около 25%. Это порождает слухи о том, что цена на продукцию в ближайшие пять лет вырастет.

До этого корпорация Apple обратилась к своим ключевым поставщикам, Samsung и LG Display, с требованием снизить стоимость OLED-панелей для будущей линейки iPhone 17.