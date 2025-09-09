Компания SpaceX после последнего успешного полета Starship готовится к следующему запуску своей огромной ракеты. Недавно компания провела статический огневой тест живучести бустера Super Heavy, предназначенного для 11-го полета.

На испытательном стенде SpaceX в Техасе произвела успешный 10-секундный огневой тест 33 двигателей Raptor. Это произошло менее чем через две недели после полета, где Starship впервые полностью выполнил все свои задачи, что считается крупным достижением в разработке ракеты.

Обычно такие испытания на стартовом столе проводятся за несколько дней или недель до запуска для оценки безопасности перед стартом. Этот тест свидетельствует о быстром переходе SpaceX к подготовке полета Starship 11.

Ранее SpaceX уже сталкивалась с проблемами, когда произошел взрыв на стенде из-за криогенной заправки. Решение этой проблемы, в том числе, привело к тому самому максимально успешному полету. На этот раз успешный огневой тест может позволить компании запустить Flight Test 11 уже в конце месяца.

Starship планируется использовать для высадки на Луну миссии Artemis 3, первой с завершения программы «Аполлон» в 1972 году. Однако до сих пор неясно, будет ли Starship готов в срок.

Как пишет Space.com, ракета недавно подверглась критике со стороны бывшего администратора НАСА Джима Брайденстайна, который отметил на заседании Сената, что Starship требует еще много работы для соответствия заявленным задачам.

Самостоятельно добраться до Луны Starship не сможет. SpaceX планирует до дюжины дополнительных запусков для дозаправки лунного посадочного модуля программы Artemis 3 на орбите, но пока не продемонстрировала успеха в передаче криогенного топлива между кораблями. Это важно для успешного выполнения миссии, так как без этого посадка на Луну не будет одобрена.