Илон Маск обвинил CNN в неприкрытом расизме по отношению к белым

Американский миллиардер Илон Маск публично обвинил ряд ведущих СМИ США, включая телеканал CNN и агентство Associated Press, в расизме по отношению к белым и в ангажированности в пользу Демократической партии. Поводом стала публикация материалов об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой.

В своем аккаунте в социальной сети X Маск резко раскритиковал CNN, назвав эфир телеканала «вопиющим расизмом по отношению к белым». Его реакцию вызвало то, как ведущий канала, комментируя трагедию, сосредоточился на осуждении «расистских комментариев» в соцсети Маска, а не на самом преступлении. Подозреваемым в убийстве является ранее судимый темнокожий американец.

Ранее Маск также заявил, что Associated Press проигнорировало эту новость из-за своей про-демократической направленности. Миллиардер выразил мнение, что ужесточение практики заключения под стражу рецидивистов могло бы значительно улучшить ситуацию с общественной безопасностью.

Ранее старший сын президента США Дональда Трампа также заявил о том, что крупные американские медиа, включая The New York Times, игнорируют убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.