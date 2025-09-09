В России разработали новый материал для рентгеновских снимков

В Красноярском крае учёные совместно с коллегами из Китая разработали новый материал для детекторов рентгеновского излучения. Об этом сообщает издание newslab.ru.

В настоящее время для рентгеновских снимков используют жёсткие и хрупкие сцинтилляторы. Это экраны с веществом, которое излучает свет при поглощении ионизирующего излучения. Они преобразуют излучение в видимый свет, который затем превращается в цифровое изображение.

Новый материал, разработанный учёными, обладает высокой гибкостью. Его можно растягивать в четыре раза, при этом он сохраняет свои свойства. Это позволяет использовать его в различных условиях. Кроме того, новые сцинтилляторы эффективно преобразуют практически каждый квант рентгеновского излучения в световой сигнал. Материал также более экологичен и безопасен для окружающей среды. Благодаря этому производство сцинтилляторов станет дешевле, так как не потребуется использовать дорогие или редкие компоненты.

Учёные намерены продолжать совершенствовать свою разработку.

